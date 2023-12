Президент Владимир Зеленский обратился к участникам музыкального фестиваля Glastonbury в Великобритании с просьбой распространять правду о войне в Украине.

Источник: twitter-страница Glastonbury

Прямая речь Зеленского: "Приветствую вас, Гластонбери!

Фестиваль снова возобновился после двухлетнего перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила человечество. Мы в Украине тоже хотели бы жить так, как мы привыкли раньше, наслаждаться свободой и этим замечательным летом.

Но мы не можем, потому что произошло самое худшее из всего, что может произойти. Россия украла наш мир и покой. Но мы не позволим российской войне сломить нас. И мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой!

Поэтому я обращаюсь к вам за поддержкой. Гластонбери – это самая большая концентрация свободы сегодня, и я прошу вас разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой. Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Времяочень дорого, и каждый день исчисляется жизнями людей! Докажите, что свобода всегда побеждает!"

Детали: Зеленский призвал также посетителей фестиваля пожертвовать благотворительную помощь через платформу United24 и не уставать оказывать давление на политиков в своих странах ради достижения мира в Украине.

Свое обращение президент озвучил на английском.

A message from President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy was just played on the big screens at The Other Stage, shortly before The Libertines’ stage-opening set. #Glastonbury2022 pic.twitter.com/LuXf2FfEBf