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Зеленский обратился к участникам музыкального фестиваля Glastonbury

Денис КарловскийПятница, 24 июня 2022, 15:29
Владимир Зеленский на сцене Гластонбери 24 июня. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам музыкального фестиваля Glastonbury в Великобритании с просьбой распространять правду о войне в Украине.

Источник: twitter-страница Glastonbury

Прямая речь Зеленского: "Приветствую вас, Гластонбери!

Фестиваль снова возобновился после двухлетнего перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила человечество. Мы в Украине тоже хотели бы жить так, как мы привыкли раньше, наслаждаться свободой и этим замечательным летом.

Но мы не можем, потому что произошло самое худшее из всего, что может произойти. Россия украла наш мир и покой. Но мы не позволим российской войне сломить нас. И мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой!

Поэтому я обращаюсь к вам за поддержкой. Гластонбери – это самая большая концентрация свободы сегодня, и я прошу вас разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой. Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Времяочень дорого, и каждый день исчисляется жизнями людей! Докажите, что свобода всегда побеждает!"

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Детали: Зеленский призвал также посетителей фестиваля пожертвовать благотворительную помощь через платформу United24 и не уставать оказывать давление на политиков в своих странах ради достижения мира в Украине.

Свое обращение президент озвучил на английском.

Справка: Гластонбери – это музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно в течение 5 дней в графстве Сомерсет в Великобритании. Посетители обычно приезжают с палатками и проводят все пять дней на территории фестиваля. Истоки фестиваля Гластонбери ведут в 1960-е годы, зарождения движения хиппи и современной поп- и рок-музыки.

В этом году организаторы ожидают около 220 тысяч посетителей. Главными звездами сцены в этом году будут американская исполнительница Билли Айлиш и фронтмен легендарной группы The Beatles Пол Маккартни.

Темы: ЗеленскиймузыкакультураВеликобритания
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