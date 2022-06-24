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Нацполіція у Києві арештувала будівлю "Росатому" вартістю 60 млн грн

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 15:29
Фото пресслужба Нацполіції

На столичному Подолі співробітники Національної поліції арештували будівлю, яка належить російській корпорації "Росатом". Вартість нерухомості площею майже 1 тис.  квадратних метрів складає 60 млн грн.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану  на столичному Подолі".

Деталі: Арештоване майно планується передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Що було раніше: 22 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передано майна російських підприємств, що фінансують війну проти України, на суму 65 млн грн.

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Теми: КиївполіціяРосія
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