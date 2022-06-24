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Нацполиция в Киеве арестовала здание "Росатома" стоимостью 60 млн грн

"Украинская правда"Пятница, 24 июня 2022, 15:29
Фото прессслужба Нацполиции

На столичном Подоле сотрудники Национальной полиции арестовали здание, принадлежащее российской корпорации "Росатом". Стоимость недвижимости площадью почти в 1 тыс. квадратных метров составляет 60 млн грн.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива - акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле".

Детали: Арестованное имущество планируется передать в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Что ппредшествовало: 22 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что  в управление АРМА передано имущество финансирующих войну против Украины российских предприятий на сумму 65 млн грн.

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Темы: КиевполицияРосcия
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