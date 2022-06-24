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Кремль планує теракти у Білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною – розвідка

Мазуренко Альона П'ятниця, 24 червня 2022, 16:06
фото: ГУР

За інформацією українських розвідників, Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. 

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі...

Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи".

Деталі: Українські розвідники повідомляють, що до складу цих груп входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

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Аналогічний "сценарій" окупанти застосовали під час розпалювання війни в Чечні.

Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

На думку кремлівських кураторів, це створить для самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка формальний привід для розв’язання війни.

Окупанти вважають, що в цьому випадку у Лукашенка не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Також українські розвідники повідомили, що офіцери Білоруської армії мають цю інформацію і розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Теми: БілорусьРосіярозвідкавибух
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