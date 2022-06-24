Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль планує теракти у Білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною – розвідка

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 червня 2022, 16:06
Кремль планує теракти у Білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною – розвідка
фото: ГУР

За інформацією українських розвідників, Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. 

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Реклама:

Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі...

Російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Українські розвідники повідомляють, що до складу цих груп входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Аналогічний "сценарій" окупанти застосовали під час розпалювання війни в Чечні.

Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків".

На думку кремлівських кураторів, це створить для самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка формальний привід для розв’язання війни.

Окупанти вважають, що в цьому випадку у Лукашенка не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Також українські розвідники повідомили, що офіцери Білоруської армії мають цю інформацію і розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Теми: БілорусьРосіярозвідкавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
У США розповіли, коли Україна отримає всі обіцяні системи HIMARS
Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є загиблий і поранені
У Лисичанськ нині не зможуть доставити гумдопомогу: росіяни розбомбили шляхопровід
Мешканцю Тернополя дали 3 роки за пропаганду війни в соцмережі
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: