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Кремль планирует теракты в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну с Украиной – разведка

Мазуренко Алена Пятница, 24 июня 2022, 16:06
фото: ГУР

По информации украинских разведчиков, Кремль планирует подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "По полученным данным РФ попытается вовлечь Беларусь в военный конфликт с Украиной посредством ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению.

Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы...

Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси...

Российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстрелах дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы".

Детали: Украинские разведчики сообщают, что в состав российских групп, прибывших в Беларусь, входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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Аналогичный "сценарий" оккупанты применяли во время разжигания войны в Чечне.

Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков".

По мнению кремлевских кураторов, это создаст для самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко формальный повод для развязывания войны.

Оккупанты считают, что в этом случае у Лукашенко не останется возможности избежать участия в войне.

Также украинские разведчики сообщили, что офицеры Белорусской армии знают эту информацию и приступили к эвакуации своих семей из Мозыря.

Темы: БеларусьРосcияразведкавзрыв
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