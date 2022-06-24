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У США розповіли, коли Україна отримає всі обіцяні системи HIMARS

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 16:54

Нещодавно оголошена Сполученими Штатами партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS буде доставлена в Україну до середини липня.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Перша партія з чотирьох ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже знаходиться в країні.

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Чиновник у розмові з журналістами також повідомив, що ще один взвод українців навчається експлуатації систем.

23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.

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Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.

Теми: СШАзброяУкраїна
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