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В США рассказали, когда Украина получит все обещанные системы HIMARS

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 16:54

Недавно объявленная Соединенными Штатами партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS будет доставлена ​​в Украину до середины июля.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Первая партия из четырех ракетных систем, обещанных США Украине, уже находится в стране.

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Чиновник в беседе с журналистами также сообщил, что еще один взвод украинцев обучается эксплуатации систем.

23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.

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Сообщалось, что РСЗО предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России. В то же время посол США в Украине сказала, что украинские военные сами будут определять дальность применения.

Темы: СШАоружиеУкраина
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