Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканцю Тернополя дали 3 роки за пропаганду війни в соцмережі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 17:51
Мешканцю Тернополя дали 3 роки за пропаганду війни в соцмережі
ілюстративне фото Pixabay

Мешканця Тернополя засудили до трьох років позбавлення волі за пропаганду війни у дописах в соцмережі.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Деталі: Тернопільський міськрайонний суд за публічного обвинувачення обласної прокуратури визнав тернополянина винним у пропаганді війни та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі (ст. 436 Кримінального кодексу України), що є максимальним терміном покарання за цією статтею.

Реклама:

Дослівно: "Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації" та заперечення злочинних дій російських окупантів".

Більше деталей: У прокуратурі зазначили, що вирок ще не вступив у законну силу.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Тернопільвійнапропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Тернопіль
Депутат та командир ЗСУ вимагав гроші за перебування у тилу працівника військкомату
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: