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Мешканцю Тернополя дали 3 роки за пропаганду війни в соцмережі

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 17:51
ілюстративне фото Pixabay

Мешканця Тернополя засудили до трьох років позбавлення волі за пропаганду війни у дописах в соцмережі.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Деталі: Тернопільський міськрайонний суд за публічного обвинувачення обласної прокуратури визнав тернополянина винним у пропаганді війни та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі (ст. 436 Кримінального кодексу України), що є максимальним терміном покарання за цією статтею.

Дослівно: "Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації" та заперечення злочинних дій російських окупантів".

Більше деталей: У прокуратурі зазначили, що вирок ще не вступив у законну силу.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Теми: Тернопільвійнапропаганда
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