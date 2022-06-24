Мешканцю Тернополя дали 3 роки за пропаганду війни в соцмережі
Мешканця Тернополя засудили до трьох років позбавлення волі за пропаганду війни у дописах в соцмережі.
Джерело: Тернопільська обласна прокуратура
Деталі: Тернопільський міськрайонний суд за публічного обвинувачення обласної прокуратури визнав тернополянина винним у пропаганді війни та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі (ст. 436 Кримінального кодексу України), що є максимальним терміном покарання за цією статтею.
Дослівно: "Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року у публічних дописах в соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації" та заперечення злочинних дій російських окупантів".
Більше деталей: У прокуратурі зазначили, що вирок ще не вступив у законну силу.
Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.