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Жителю Тернополя дали 3 года за пропаганду войны в соцсети

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 17:51
иллюстративное фото Pixabay

Жителя Тернополя приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в сообщениях в соцсети.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Детали: Тернопольский горрайонный суд при публичном обвинении областной прокуратуры признал жителя Тернополя виновным в пропаганде войны и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы (ст. 436 Уголовного кодекса Украины), что является максимальным сроком наказания по этой статье.

Дословно: "Прокурор доказал в суде, что обвиняемый в течение февраля 2022 года в публичных сообщениях в соцсети открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации" и отрицанием преступных действий российских оккупантов".

Больше деталей: В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.

Темы: Тернопольвойнапропаганда
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