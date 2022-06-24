Жителю Тернополя дали 3 года за пропаганду войны в соцсети

Жителя Тернополя приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду войны в сообщениях в соцсети.

Источник: Тернопольская областная прокуратура

Детали: Тернопольский горрайонный суд при публичном обвинении областной прокуратуры признал жителя Тернополя виновным в пропаганде войны и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы (ст. 436 Уголовного кодекса Украины), что является максимальным сроком наказания по этой статье.

Дословно: "Прокурор доказал в суде, что обвиняемый в течение февраля 2022 года в публичных сообщениях в соцсети открыто поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и активно распространял материалы с оправданием так называемой "спецоперации" и отрицанием преступных действий российских оккупантов".

Больше деталей: В прокуратуре отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Управления СБУ в Тернопольской области.