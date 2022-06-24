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Лідери ЄС схвалили ідею "Європейської політичної спільноти" і визначилися, де вона вперше відбудеться

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 18:39

Європейська рада на саміті в Брюсселі у четвер і п’ятницю схвалили запропоновану Францією ідею створення "Європейської політичної спільноти".

Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС оголосив голова Євроради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мішель наголосив, що "Європейська політична спільнота" не буде заміною розширенню Європейського Союзу, а лідери ЄС прагнули дати відповіді на три питання.

"Перше питання – чому? Ідея в тому, щоб забезпечити безпеку і стабільність на Європейському континенті. Далі – що? Має бути створена платформа для політичного діалогу і співпраці з нашими європейськими партнерами на рівній основі. І хто? На нашу думку, найкраще, щоб це був формат тільки лідерів", – уточнив голова Євроради.

Він додав, що перша зустріч у новому форматі відбудеться у Празі за головування Чехії в Раді ЄС. "І ми разом із французьким та чеським головами підготуємо цю можливу зустріч після літа", – сказав Мішель.

"Розширення ЄС – це процес, який через свій темп і те, як багато часу він потребує, не дозволяє вирішити все, що нам потрібне в Європі. І ми хочемо, щоб цей новий підхід залучив усіх – від України до Ісландії – до співпраці з питань безпеки і оборони, енергетики, інфраструктури, охорони здоров’я, економічної солідарності", – додав президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, ще на початку травня президент Франції Еммануель Макрон висловився за створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим, зокрема, для України та Британії.

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Він підкреслював, що "Європейська політична спільнота" є лише "доповненням,  а не альтернативою" процесу вступу до ЄС.

У середині червня постійні представники держав Європейського Союзу на засіданні обговорили проєкт "Європейської політичної спільноти", представлений Францією.

Теми: ЄС
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