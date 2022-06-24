Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры ЕС одобрили идею "Европейского политического сообщества" и определились, где оно впервые состоится

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 18:39

Европейский совет на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу одобрил предложенную Францией идею создания "Европейского политического сообщества".

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС объявил председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мишель подчеркнул, что "Европейское политическое сообщество" не будет заменой расширению Европейского Союза, а лидеры ЕС стремились дать ответы на три вопроса.

Реклама:

"Первый вопрос – почему? Идея в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте. Затем – что? Должна быть создана платформа для политического диалога и сотрудничества с нашими европейскими партнерами на равной основе. И кто? По нашему мнению, лучше всего, чтобы это был формат только лидеров", – уточнил глава Евросовета.

Он добавил, что первая встреча в новом формате состоится в Праге при председательстве Чехии в Совете ЕС. "И мы вместе с французским и чешским председательствами подготовим эту возможную встречу после лета", – сказал Мишель.

"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени на него нужно, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", – добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, еще в начале мая Макрон высказался за создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в частности, для Украины и Британии.

Он подчеркивал, что "Европейское политическое сообщество" является лишь "дополнением, а не альтернативой" процессу вступления в ЕС.

В середине июня постоянные представители государств Европейского Союза на заседании обсудили проект "Европейского политического сообщества", представленный Францией.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: