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Лидеры ЕС одобрили идею "Европейского политического сообщества" и определились, где оно впервые состоится

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 18:39

Европейский совет на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу одобрил предложенную Францией идею создания "Европейского политического сообщества".

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС объявил председатель Евросовета Шарль Мишель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Мишель подчеркнул, что "Европейское политическое сообщество" не будет заменой расширению Европейского Союза, а лидеры ЕС стремились дать ответы на три вопроса.

"Первый вопрос – почему? Идея в том, чтобы обеспечить безопасность и стабильность на Европейском континенте. Затем – что? Должна быть создана платформа для политического диалога и сотрудничества с нашими европейскими партнерами на равной основе. И кто? По нашему мнению, лучше всего, чтобы это был формат только лидеров", – уточнил глава Евросовета.

Он добавил, что первая встреча в новом формате состоится в Праге при председательстве Чехии в Совете ЕС. "И мы вместе с французским и чешским председательствами подготовим эту возможную встречу после лета", – сказал Мишель.

"Расширение ЕС – это процесс, который из-за своего темпа и того, как много времени на него нужно, не позволяет решить все, что нам нужно в Европе. И мы хотим, чтобы этот новый подход привлек всех – от Украины до Исландии – к сотрудничеству по вопросам безопасности и обороны, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, экономической солидарности", – добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, еще в начале мая Макрон высказался за создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в частности, для Украины и Британии.

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Он подчеркивал, что "Европейское политическое сообщество" является лишь "дополнением, а не альтернативой" процессу вступления в ЕС.

В середине июня постоянные представители государств Европейского Союза на заседании обсудили проект "Европейского политического сообщества", представленный Францией.

Темы: ЕС
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