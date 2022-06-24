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"Гори, БК, палай, мастило": десантники знищили колону з підкріпленням для ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 18:42
скриншот

Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.

Джерело: пресслужба командування ДШВ

Дослівно: "На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону КамАЗів "під зав’язку запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів".

Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.

Теми: війна
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