"Гори, БК, палай, мастило": десантники знищили колону з підкріпленням для ворога
П'ятниця, 24 червня 2022, 18:42
Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів.
Джерело: пресслужба командування ДШВ
Дослівно: "На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону КамАЗів "під зав’язку запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів".
Деталі: Дата та напрямок події не розкриваються.