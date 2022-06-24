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Арта ДШВ сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 18:42
скриншот

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну КамАЗов "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов".

Детали: Дата и направление события не раскрываются.

Темы: война
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