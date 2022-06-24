Арта ДШВ сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили колонну с боеприпасами и горюче-смазочными материалами российских оккупантов.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Дословно: "На видео зафиксировано, как воины артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую колонну КамАЗов "под завязку упакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Реклама:

Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огневое поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов".

Детали: Дата и направление события не раскрываются.