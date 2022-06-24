РФ роками зриває продаж Україні снарядів радянського зразка – Washington Post

Російські окупанти останні 8 років зривали контракти України на постачання боєприпасів часів Радянського Союзу і, ймовірно, причетні до вибухів на ключових складах зброї у Східній Європі.

Джерело: The Washington Post

Деталі: За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, Росія випускає понад 60 000 снарядів на день — у 10 разів більше, ніж Україна.

Більшість українських артилерійських систем часів Радянського Союзу, а це означає, що вони використовують ті ж снаряди калібру 122 мм і 152 мм, що і Росія.

Але за межами Росії постачання дуже мало — значною мірою тому, що Росія витратила роки, щоб знищити українські та інші східноєвропейські сховища та перешкодити постачальникам боєприпасів продати їх Україні.

Пряма мова Маляр: "Навіть якщо всі дадуть нам ці боєприпаси, їх все одно буде недостатньо. Україна використовує більше 152-мм снарядів, ніж виробляється у світі за один день".

Гаубиці, що використовуються НАТО та США, стріляють 105-мм та 155-мм снарядами. Західні країни поставили Україні велику кількість цих снарядів, але обмежену кількість артсистем для них.

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Незважаючи на обіцянки США та Європи направити більше артилерії, Україні, як і раніше, не вистачає коштів, щоб повністю замінити своє старе обладнання радянських часів озброєнням стандарту НАТО.

Американець, який допомагає у постачанні зброї в Україну, на умовах анонімності сказав, що нещодавно звернувся до однієї із східноєвропейських країн, щоб домовитися про закупівлю артснарядів.

Офіційні особи в цій країні заявили, що не можуть укласти угоду, тому що росіяни вже попередили, що "вб'ють їх, якщо вони продадуть щось українцям".

Зазначається, що країни, які ще мають запаси 152-мм снарядів, — це в основному колишні радянські республіки, які не наважуються продавати їх Україні, оскільки підтримують тісні зв'язки з РФ.

Торговець зброєю сказав, що йому довелося зробити так, щоб деякі постачання зброї виглядали так, ніби вони проходили через не пов'язану з ним країну, щоб приховати походження покупки.

В інших випадках Україна думала, що угоду укладено, але потім в останню мить налітав покупець, який працював від імені Росії, і агресивно перебивав ціну.

За словами офіційних осіб, США та Британія намагалися допомогти Україні отримати техніку радянських часів.

Однак, зі слів Маляр, "росіяни дуже старанно працюють над тим, щоб ми не могли підписати контракти на це, а потім, якщо ми підпишемо контракт, щоб ми не доставили сюди снаряди".

За словами військових аналітиків, РФ давно знала, що у затяжній війні на виснаження проти України у Києва можуть закінчити боєприпаси.

Колишні українські урядовці також розповіли журналістам, що роздумували над виробництвом потрібних калібрів в Україні, проте відмовились від цієї ідеї, бо розуміли, що в перші дні вторгнення РФ знищить всі потужності.

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