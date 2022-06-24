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РФ годами срывает продажу Украине снарядов советского образца - Washington Post

Мазуренко Алена Пятница, 24 июня 2022, 19:01
фото: Укроборонпром

Российские оккупанты последние 8 лет срывали контракты Украины на поставки боеприпасов времен Советского Союза и возможно причастны к взрывам на ключевых складах боеприпасов в Восточной Европе.

Источник: The Washington Post

Детали: По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Россия выпускает более 60 000 снарядов в день — в 10 раз больше, чем Украина.

Большинство украинских артиллерийских орудий времен Советского Союза, а это означает, что они используют те же снаряды калибра 122 мм и 152 мм, что и Россия.

Но за пределами России поставок очень мало — в значительной степени потому, что Россия потратила годы, чтобы уничтожить украинские и другие восточноевропейские хранилища и помешать поставщикам боеприпасов продать их Украине.

Прямая речь Маляр: "Даже если все дадут нам эти боеприпасы, их все равно будет недостаточно. Украина использует больше 152-мм снарядов, чем производится в мире за один день".

Гаубицы, используемые НАТО и США, стреляют 105-мм и 155-мм снарядами. Западные страны поставили Украине большое количество этих снарядов, но ограниченное количество систем для их стрельбы.

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Несмотря на обещания США и Европы направить больше артиллерии, Украине по-прежнему не хватает средств, чтобы полностью заменить свое старое оборудование советских времен вооружением стандарта НАТО.

Американец, помогающий в поставках оружия в Украину, на условиях анонимности сказал, что недавно обратился к одной из восточноевропейских стран, чтобы договориться о закупке артснарядов.

Официальные лица в этой стране заявили, что не могут заключить сделку, потому что россияне уже предупредили, что "убьют их, если они продадут что-нибудь украинцам".

Отмечается, что страны, у которых все еще есть запасы 152-мм снарядов, — это в основном бывшие советские республики, которые не решаются продавать их Украине, поскольку поддерживают тесные связи с РФ.

Торговец оружием сказал, что ему пришлось сделать так, чтобы некоторые поставки оружия выглядели так, как будто они проходили через не связанную с ним страну, чтобы скрыть происхождение покупки.

В других случаях Украина думала, что сделка заключена, но затем в последнюю минуту налетал покупатель, работавший от имени России, и агрессивно перебивал цену.

По словам официальных лиц, США и Великобритания пытались помочь Украине получить технику советских времен.

Однако, по словам Маляр, "россияне очень усердно работают над тем, чтобы мы не могли подписать контракты на это — а затем, если мы подпишем контракт, чтобы мы не доставили сюда снаряды".

По словам военных аналитиков, РФ давно знала, что в затяжной войне на истощение против Украины у Киева могут закончиться боеприпасы.

Бывшие украинские чиновники также рассказали журналистам, что размышляли над производством нужных калибров в Украине, однако отказались от этой идеи, понимая, что в первые дни вторжения РФ уничтожит все мощности.

Предыстория: 

  • По данным чешских властей, в 2014 году, после того как Россия впервые вторглась в Украину, члены элитного подразделения российской военной разведки саботировали хранение боеприпасов на складах в Чехии.
  • В 2015 году, по данным Bellingcat, члены того же подразделения использовали нервно-паралитическое вещество, чтобы отравить болгарского оружейного менеджера, который рассказал New York Times, что хранил боеприпасы на чешских объектах и ​​продавал оружие в Украину.
  • Российские диверсанты также подозреваются в организации четырех взрывов на складах оружия в Болгарии с 2011 по 2020 год. Болгарская прокуратура заявила, что Москва стремилась сорвать поставки в Украину и Грузию.
  • Украинские официальные лица подозревают, что в последние годы российские и сепаратистские диверсанты причастны к серии взрывов на складах боеприпасов. Взрывы в 2017 году на двух крупных украинских складах, на которых вместе хранилась 221 тонна боеприпасов, нанесли огромный урон украинским силам.

Темы: оружиеРосcияВооруженные силы
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