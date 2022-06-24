Президент Литви: НАТО потрібна більша присутність у Балтії через загрозу Росії з Білорусі

НАТО потрібна більш "видима" присутність у країнах Балтії, щоб протистояти загрозі, яку Росія представляє з Білорусі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Науседа сказав, що "дуже серйозні фундаментальні зміни" у сусідній Білорусі роблять Литву більш уразливою для швидкого нападу Росії та потребують зміни механізмів безпеки у регіоні.

Литовський лідер сказав, що сьогоднішню Білорусь він назвав би "додатковою провінцією" Москви, додавши, що "російська армія може робити все, що хоче, перекидати сили, розміщувати техніку".

Науседа нагадав, що у минулому стратегія НАТО ґрунтувалася на підкріпленнях. Невеликі сили було розміщено на східній околиці альянсу, і очікувалося, що союзники прийдуть на допомогу регіону у разі нападу.

Але нова реальність, за словами литовського лідера, "не залишає нам часу на реакцію", тому що російські війська "можуть бути легко перекинуті в безпосередній близькості від нашого кордону і часу для підкріплення не буде".

Німеччина, яка очолює бойову групу НАТО в Литві, нещодавно оголосила, що збільшить свій внесок в оборону країни. План включає війська, які будуть спрямовані на забезпечення безпеки Литви, але формально базуватимуться в Німеччині.

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І хоча лідери країн Балтії наполягають на збільшенні чисельності військ та постійній присутності, президент Литви визнав наявність численних матеріально-технічних перешкод.

"Постійне розміщення сил НАТО в Литві було б нашим пріоритетом, але це також залежить від наших можливостей та спроможності їх прийняти", — сказав він, пославшись на потребу у відповідній інфраструктурі, житлі та навчальних закладах.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила, що, в умовах чинних планів НАТО, держави Балтії могли б опинитися в окупації на близько 180 днів, і події понад 100 днів війни РФ проти України дозволяють спрогнозувати, що це могло би означати.