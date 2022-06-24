Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Литвы: НАТО нужно большее присутствие в Балтии из-за угрозы России из Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 19:26

НАТО необходимо более "видимое" присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет из Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Науседа сказал, что "очень серьезные фундаментальные изменения" в соседней Беларуси делают Литву более уязвимой для быстрого нападения России и требуют изменения механизмов безопасности в регионе.

Реклама:

Литовский лидер сказал, что сегодняшнюю Беларусь он назвал бы "дополнительной провинцией" Москвы, добавив, что "российская армия может делать все, что хочет, перебрасывать силы, размещать технику".

Науседа напомнил, что в прошлом стратегия НАТО основывалась на подкреплениях. Относительно небольшие силы были размещены на восточной окраине альянса, и ожидалось, что союзники придут на помощь региону в случае нападения.

Но новая реальность, по словам литовского лидера, "не оставляет нам времени на реакцию", потому что российские войска "могут быть легко переброшены в непосредственной близости от нашей границы и времени для подкрепления не будет".

ВИДЕО ДНЯ

Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, недавно объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны. План включает в себя войска, которые будут направлены на обеспечение безопасности Литвы, но формально будут базироваться в Германии.

И хотя лидеры стран Балтии настаивают на увеличении численности войск и более постоянном присутствии, президент Литвы признал наличие многочисленных материально-технических препятствий.

"Постоянное размещение сил НАТО в Литве было бы нашим приоритетом, но это также зависит от наших возможностей и способности их принять", — сказал он, сославшись на потребность в соответствующей инфраструктуре, жилье и учебных заведениях.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что, в условиях действующих планов НАТО, страны Балтии могли бы оказаться в оккупации примерно на 180 дней, и события более 100 дней войны РФ против Украины позволяют спрогнозировать, что это могло бы означать.

Темы: НАТОЛитваБалтия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: