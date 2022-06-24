Президент Литвы: НАТО нужно большее присутствие в Балтии из-за угрозы России из Беларуси

НАТО необходимо более "видимое" присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет из Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Науседа сказал, что "очень серьезные фундаментальные изменения" в соседней Беларуси делают Литву более уязвимой для быстрого нападения России и требуют изменения механизмов безопасности в регионе.

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Литовский лидер сказал, что сегодняшнюю Беларусь он назвал бы "дополнительной провинцией" Москвы, добавив, что "российская армия может делать все, что хочет, перебрасывать силы, размещать технику".

Науседа напомнил, что в прошлом стратегия НАТО основывалась на подкреплениях. Относительно небольшие силы были размещены на восточной окраине альянса, и ожидалось, что союзники придут на помощь региону в случае нападения.

Но новая реальность, по словам литовского лидера, "не оставляет нам времени на реакцию", потому что российские войска "могут быть легко переброшены в непосредственной близости от нашей границы и времени для подкрепления не будет".

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Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, недавно объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны. План включает в себя войска, которые будут направлены на обеспечение безопасности Литвы, но формально будут базироваться в Германии.

И хотя лидеры стран Балтии настаивают на увеличении численности войск и более постоянном присутствии, президент Литвы признал наличие многочисленных материально-технических препятствий.

"Постоянное размещение сил НАТО в Литве было бы нашим приоритетом, но это также зависит от наших возможностей и способности их принять", — сказал он, сославшись на потребность в соответствующей инфраструктуре, жилье и учебных заведениях.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что, в условиях действующих планов НАТО, страны Балтии могли бы оказаться в оккупации примерно на 180 дней, и события более 100 дней войны РФ против Украины позволяют спрогнозировать, что это могло бы означать.