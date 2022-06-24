Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Литвы: НАТО нужно большее присутствие в Балтии из-за угрозы России из Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 19:26

НАТО необходимо более "видимое" присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую Россия представляет из Беларуси.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Науседа сказал, что "очень серьезные фундаментальные изменения" в соседней Беларуси делают Литву более уязвимой для быстрого нападения России и требуют изменения механизмов безопасности в регионе.

Литовский лидер сказал, что сегодняшнюю Беларусь он назвал бы "дополнительной провинцией" Москвы, добавив, что "российская армия может делать все, что хочет, перебрасывать силы, размещать технику".

Науседа напомнил, что в прошлом стратегия НАТО основывалась на подкреплениях. Относительно небольшие силы были размещены на восточной окраине альянса, и ожидалось, что союзники придут на помощь региону в случае нападения.

Но новая реальность, по словам литовского лидера, "не оставляет нам времени на реакцию", потому что российские войска "могут быть легко переброшены в непосредственной близости от нашей границы и времени для подкрепления не будет".

Германия, которая уже возглавляет боевую группу НАТО в Литве, недавно объявила, что увеличит свой вклад в оборону страны. План включает в себя войска, которые будут направлены на обеспечение безопасности Литвы, но формально будут базироваться в Германии.

ВИДЕО ДНЯ

И хотя лидеры стран Балтии настаивают на увеличении численности войск и более постоянном присутствии, президент Литвы признал наличие многочисленных материально-технических препятствий.

"Постоянное размещение сил НАТО в Литве было бы нашим приоритетом, но это также зависит от наших возможностей и способности их принять", — сказал он, сославшись на потребность в соответствующей инфраструктуре, жилье и учебных заведениях.

Напомним, премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что, в условиях действующих планов НАТО, страны Балтии могли бы оказаться в оккупации примерно на 180 дней, и события более 100 дней войны РФ против Украины позволяют спрогнозировать, что это могло бы означать.

Темы: НАТОЛитваБалтия
Главное сегодня

Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины

Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении

Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

видео, фотоВ Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

видеоУкраинцы за 3 дня скинули Притуле деньги на 4 "Байрактора" для ВСУ

Верховный суд США отменил решение 50-летней давности, которое давало право на аборты

Все новости...
НАТО
Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией
США на саммите НАТО объявят шаги по укреплению европейской безопасности
Столтенберг: страны НАТО готовы предоставлять Украине оружие, пока это необходимо
Последние новости
11:15
Украинцы и поляки проведут общий прайд в Варшаве
11:14
В Херсоне оккупанты сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа сдать паспорт
10:48
обновлено от 06:21Россияне выпустили 20 ракет из Беларуси по Десне, есть разрушение – ОК "Север"
10:46
Санду рассказала о планах приехать в Киев
10:43
Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов
10:38
Оккупанты уже убили 339 детей в Украине
10:25
Семью, пострадавшую от ракетного удара в Краматорске, эвакуировали в США
10:12
Регионы: три области подверглись массированному ракетному удару
10:07
ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета
09:59
В Осло после стрельбы возле гей-бара отменили прайд, полиция расследует терроризм
Все новости...