На Харківщині "швидка" потрапила під обстріл, поранено фельдшера

На Харківщині автомобіль швидкої допомоги потрапив під обстріл, поранено фельдшера, однак після поранення він поїхав надавати допомогу хворому.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook

Деталі: 24 червня бригада екстреної медичної допомоги 1104 на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району. На шляху до пацієнта спеціалізоване авто "швидкої" потрапило під обстріл.

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Дослівно: "Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Наразі стан працівника центру – задовільний".