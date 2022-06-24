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На Харківщині "швидка" потрапила під обстріл, поранено фельдшера

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 19:31
На Харківщині швидка потрапила під обстріл, поранено фельдшера
фото КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

На Харківщині автомобіль швидкої допомоги потрапив під обстріл, поранено фельдшера, однак після поранення він поїхав надавати допомогу хворому.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook

Деталі: 24 червня бригада екстреної медичної допомоги 1104 на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району. На шляху до пацієнта спеціалізоване авто "швидкої" потрапило під обстріл.

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Дослівно: "Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Наразі стан працівника центру – задовільний".

Теми: Харківська областьмедицинавійна
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