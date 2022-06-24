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На Харьковщине "скорая" попала под обстрел, ранен фельдшер

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 19:31
На Харьковщине скорая попала под обстрел, ранен фельдшер
фото КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

В Харьковской области автомобиль "скорой помощи" попал под обстрел, ранен фельдшер, однако после ранения он поехал оказывать помощь больному.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook

Детали: 24 июня бригада экстренной медицинской помощи 1104 во главе с фельдшером Даниэлем Дзюбой отправилась по вызову к 63-летнему жителю Змиевского района. На пути к пациенту специализированный автомобиль "скорой" попал под обстрел.

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Дословно: "Фельдшер получил ранение нижних конечностей, но все же доехал до больного и оказал необходимую помощь. Только после этого фельдшер осмотрел собственное ранение, самостоятельно оказал себе помощь и отправился в лечебное учреждение. Сейчас состояние работника центра – удовлетворительное".

Темы: Харьковская областьмедицинавойна
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