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Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 20:33
Поблизу кордону з Білоруссю на Волині запровадили повну заборону відвідування лісів

У Волинській області поблизу державного кордону з Білоруссю запроваджується заборона на відвідування лісів.

Джерело: голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко в Telegram

Пряма мова: "Особовий склад Волинської бригади ТрО разом з іншими складовими сил оборони нашого краю, повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.

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У зв’язку з цим, на півночі Волинської області у районах виконання завдань складових сил оборони, оперативна ситуація змушує ввести сувору заборону на відвідування громадянами лісних масивів.

Умовна лінія на північ від якої діє сувора заборона на відвідування лісних масивів громадянами, пролягає через населені пункти Камінь-Каширського та Ковельських районів.

Камінь-Каширський: Городок, Оленине, Гута-Боровенська, Полиці, Гута-Камінська, Камінь-Каширський, Раків Ліс, Підріччя.

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Ковельський: Велимче, Замшани, Текля, Чевель, Залюття, Смолярі, Сукачі, Заболоття, Нудиже, Згорани, Заозерне, Гупали, Забужжя.

Деталі: Очільник ОВА оприлюднив відповідну карту.

 
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Теми: Волинська областьвійна
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