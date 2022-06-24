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Вблизи границы с Беларусью на Волыни ввели полный запрет на посещение лесов

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 20:33

В Волынской области вблизи государственной границы с Беларусью вводится запрет на посещение лесов.

Источник: глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram

Прямая речь: "Личный состав Волынской бригады ТРО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы.

В этой связи, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны, оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельских районов.

Камень-Каширский: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полки, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Сгораны, Заозерное, Гупалы, Забужье.

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Детали: Глава ОВА обнародовал соответствующую карту.

 
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Темы: Волынская областьвойна
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