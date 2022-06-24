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Росію бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 20:59

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Співтовариства є награною.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання ведучої про "слабку" реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Їхня слабкість у реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ред) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він

Він зазначив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна нібито "не потрібна Європі, тому вона має розвернутися у бік Росії".

"30 років цієї роботи (російських пропагандистів – ред) просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що Москва "із задоволенням" хотіла б зупинити процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.

Нагадаємо, в четвер лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення саміту Європейського Союзу свідчать про продовження "активного геополітичного освоєння простору СНД" з метою стримування Москви.

Читайте також: Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Теми: РосіяУкраїнаЄСєвроінтеграція
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