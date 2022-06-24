Росію бісить той факт, що Україна буде членом ЄС – Кулеба

Російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Співтовариства є награною.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на питання ведучої про "слабку" реакцію РФ на інформацію про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Їхня слабкість у реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – ред) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він

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Він зазначив, що протягом останніх 30 років в українському інформаційному просторі поширювався наратив російської пропаганди про те, що Україна нібито "не потрібна Європі, тому вона має розвернутися у бік Росії".

"30 років цієї роботи (російських пропагандистів – ред) просто нанівець. Україна йде до Європейського Союзу. І це нарешті підтверджено з боку самого Союзу", - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що Москва "із задоволенням" хотіла б зупинити процес євроінтеграції України, проте вона вже не має такої можливості.

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Нагадаємо, в четвер лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення саміту Європейського Союзу свідчать про продовження "активного геополітичного освоєння простору СНД" з метою стримування Москви.

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