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Россию бесит тот факт, что Украина будет членом ЕС – Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 20:59

Российское руководство недовольно предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС, а слабая официальная реакция Кремля на соответствующее решение членов Сообщества наиграна.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы ведущей о "слабой" реакции РФ на информацию о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Их слабость в реакции (на предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред) является, безусловно, наигранной. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", - сказал он.

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Он отметил, что за последние 30 лет в украинском информационном пространстве распространялся нарратив российской пропаганды о том, что Украина якобы "не нужна Европе, поэтому она должна развернуться в сторону России".

"30 лет этой работы (российских пропагандистов – ред) просто насмарку. Украина идет в Европейский Союз. И это, наконец, подтверждено со стороны самого Союза", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что Москва "с удовольствием" хотела бы остановить процесс евроинтеграции Украины, однако у нее уже нет такой возможности.

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Напомним, в четверг лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Министерство иностранных дел России заявило, что решение саммита Европейского Союза свидетельствует о продолжении "активного геополитического освоения пространства СНГ" с целью сдерживания Москвы.

Темы: РосcияУкраинаЕСевроинтеграция
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