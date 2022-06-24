У Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

У центрі грузинської столиці Тбілісі перед будівлею парламенту в п’ятницю розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають від влади виконати вимоги ЄС для отримання країною статусу кандидата на членство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA та Давида Арахамію в Telegram.

Організатором акції є громадський рух "Сірцхвіліа" (у перекладі з грузинської – "ганьба"). У його заяві зазначається: "Які б обіцянки не давав уряд, ми не віримо, що він буде вірним своєму слову, адже роками він лише доводив свою вірність олігарху".

Фото: JAM NEWS

"Сірцхвіліа" наголошує, що нинішній протест є продовженням мітингу "Додому, до Європи" на підтримку євроінтеграції, що відбувся минулого тижня, але пройде під гаслом "Грузія без олігархічного управління!".

Фото: JAM NEWS

Учасники акції вимагають виконання угоди, укладеної між грузинською владою і опозицією за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

На виконання цих вимог мітингарі дали владі тиждень, інакше ж обіцяють безстрокові протести.

Фото: JAM NEWS

Через велику кількість людей рух центральним проспектом Руставелі зупинено.

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До присутніх звернулися президент України Володимир Зеленський та народний депутат України Давид Арахамія, якого прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинувачував у блокуванні кандидатського статусу для країни.

Український президент заявив, що вірить у європейське майбутнє Грузії, та пообіцяв, що Україна допоможе грузинському народу на цьому шляху. А за словами Арахамії, і український, і грузинський народи завжди боролися за своє місце в єдиній Європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою. Він також закликав народ Грузії оцінити дії нинішнього уряду "Грузинської мрії".

Фото: JAM NEWS

Грузія подала заявку на вступ до ЄС разом з Україною і Молдовою, однак отримала відмову від Єврокомісії у наданні кандидатського статусу. Зрештою ЄС погодився лише офіційно визнати європейську перспективу Грузії.

У своїх рекомендаціях Єврокомісія прописала для Грузії дуже конкретний перелік реформ, виконання яких дасть можливість претендувати на отримання кандидатства. І от щодо цих реформ оцінки у Грузії радикально різняться.

Читайте детальніше: Держава-не-кандидат: як Грузія переживає відмову ЄС та що буде далі.

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