Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 21:30

У центрі грузинської столиці Тбілісі перед будівлею парламенту в п’ятницю розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають від влади виконати вимоги ЄС для отримання країною статусу кандидата на членство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA та Давида Арахамію в Telegram.

Організатором акції є громадський рух "Сірцхвіліа" (у перекладі з грузинської – "ганьба"). У його заяві зазначається: "Які б обіцянки не давав уряд, ми не віримо, що він буде вірним своєму слову, адже роками він лише доводив свою вірність олігарху".

 
Фото: JAM NEWS

"Сірцхвіліа" наголошує, що нинішній протест є продовженням мітингу "Додому, до Європи" на підтримку євроінтеграції, що відбувся минулого тижня, але пройде під гаслом "Грузія без олігархічного управління!".

 
Фото: JAM NEWS

Учасники акції вимагають виконання угоди, укладеної між грузинською владою і опозицією за посередництва президента Євроради Шарля Мішеля, а відповідальність за проведення реформ має взяти на себе грузинський народ.

На виконання цих вимог мітингарі дали владі тиждень, інакше ж обіцяють безстрокові протести.

 
Фото: JAM NEWS

Через велику кількість людей рух центральним проспектом Руставелі зупинено.

ВІДЕО ДНЯ

До присутніх звернулися президент України Володимир Зеленський та народний депутат України Давид Арахамія, якого прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинувачував у блокуванні кандидатського статусу для країни.

Український президент заявив, що вірить у європейське майбутнє Грузії, та пообіцяв, що Україна допоможе грузинському народу на цьому шляху. А за словами Арахамії, і український, і грузинський народи завжди боролися за своє місце в єдиній Європейській родині, але сьогодні у грузинів забирають можливість возз'єднатися з Європою. Він також закликав народ Грузії оцінити дії нинішнього уряду "Грузинської мрії".

 
Фото: JAM NEWS

Грузія подала заявку на вступ до ЄС разом з Україною і Молдовою, однак отримала відмову від Єврокомісії у наданні кандидатського статусу. Зрештою ЄС погодився лише офіційно визнати європейську перспективу Грузії.

У своїх рекомендаціях Єврокомісія прописала для Грузії дуже конкретний перелік реформ, виконання яких дасть можливість претендувати на отримання кандидатства. І от щодо цих реформ оцінки у Грузії радикально різняться.

Читайте детальніше: Держава-не-кандидат: як Грузія переживає відмову ЄС та що буде далі.

Дивіться також відео на цю тему: Чому Грузія дружить з РФ? Чому їй не дали кандидата в ЄС? Пояснюємо, і не тільки про Саакашвілі

Теми: ГрузіямітингиЗеленськийАрахамія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку

Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

Усі новини...
Грузія
Арахамія назвав фейком заяви, що він нібито блокував шлях Грузії до ЄС
Пєсков про перенесення "референдуму" в Південній Осетії: не може ж Росія з кимось об'єднатися
Президент Європейської ради: майбутнє України, Грузії та Молдови – в ЄС
Останні новини
08:19
фото Луганщина: росіяни штурмують три селища під Сєвєродонецком
07:38
Пентагон уточнив, яку техніку включатиме новий пакет допомоги для України
07:00
Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку
06:21
Чернігівська область: Росіяни завдали ракетного удару по селищу
05:48
США і ще чотири країни створили союз для протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
05:00
ВООЗ: У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
04:15
У гей-барі в Осло відбулася стрілянина, є загиблі
03:40
ISW: Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ
02:59
Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США
02:15
Дніпропетровщина: Росіяни обстряли з РСЗВ кілька громад, без жертв
Усі новини...