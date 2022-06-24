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В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 21:30

В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента в пятницу началась акция протеста, участники которой требуют от властей выполнить требования ЕС по получению страной статуса кандидата на членство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA и Давида Арахамию в Telegram.

Организатором акции является общественное движение "Сирцхвилиа" (в переводе с грузинского – "позор"). В его заявлении отмечается: "Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верно своему слову, ведь годами он лишь доказывал свою верность олигарху".

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ФОТО: JAM NEWS

"Сирцхвилиа" отмечает, что нынешний протест является продолжением прошедшего на прошлой неделе митинга "Домой, в Европу" в поддержку евроинтеграции, но пройдет под лозунгом "Грузия без олигархического управления!".

 
ФОТО: JAM NEWS

Участники акции требуют выполнения соглашения, заключенного между грузинскими властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля, а ответственность за проведение реформ должен взять на себя грузинский народ.

Во исполнение этих требований митингующие дали властям неделю, иначе же обещают бессрочные протесты.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: JAM NEWS

Из-за большого количества людей движение по центральному проспекту Руставели остановлено.

К собравшимся обратились президент Украины Владимир Зеленский и народный депутат Украины Давид Арахамия, которого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили обвинял в блокировании кандидатского статуса для страны.

Украинский президент заявил, что верит в европейское будущее Грузии, и пообещал, что Украина поможет грузинскому народу на этом пути. А по словам Арахамии, и украинский, и грузинский народы всегда боролись за свое место в единой Европейской семье, но сегодня у грузин забирают возможность воссоединиться с Европой. Он также призвал народ Грузии оценить действия нынешнего правительства "Грузинской мечты".

 
ФОТО: JAM NEWS

Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса. ЕС согласился официально признать европейскую перспективу Грузии.

В своих рекомендациях Еврокомиссия прописала для Грузии очень конкретный перечень реформ, выполнение которых позволит претендовать на получение кандидатства. И вот по этим реформам оценки в Грузии радикально отличаются.

Читайте подробнее: Государство-не-кандидат: как Грузия переживает отказ ЕС и что будет дальше.

Смотрите также видео на эту тему: Почему Грузия дружит с РФ? Почему ему не дали кандидата в ЕС? Объясняем, и не только о Саакашвили.

Темы: ГрузиямитингиЗеленскийАрахамия
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