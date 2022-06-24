Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: від обстрілів РФ загинули ще 5 мирних мешканців, 4 поранені

Катерина ТищенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 21:41
графіка з Telegram Кириленка

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п’ятницю загинуло 5 мирних мешканців, ще 4 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці.

Ще 4 людини сьогодні дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку

Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

Усі новини...
Донецька область
Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є загиблий і поранені
За добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
ППО збила російську ракету над Покровськом
Останні новини
08:19
фото Луганщина: росіяни штурмують три селища під Сєвєродонецком
07:38
Пентагон уточнив, яку техніку включатиме новий пакет допомоги для України
07:00
Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку
06:21
Чернігівська область: Росіяни завдали ракетного удару по селищу
05:48
США і ще чотири країни створили союз для протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
05:00
ВООЗ: У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
04:15
У гей-барі в Осло відбулася стрілянина, є загиблі
03:40
ISW: Росіяни спробують оточити Лисичанськ, перш ніж відновити наступ на Слов’янськ
02:59
Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США
02:15
Дніпропетровщина: Росіяни обстряли з РСЗВ кілька громад, без жертв
Усі новини...