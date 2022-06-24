Донеччина: від обстрілів РФ загинули ще 5 мирних мешканців, 4 поранені
П'ятниця, 24 червня 2022, 21:41
У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п’ятницю загинуло 5 мирних мешканців, ще 4 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Райгородку, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці.
Ще 4 людини сьогодні дістали поранення".
Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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