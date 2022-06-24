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Донетчина: от обстрелов РФ погибли еще 5 мирных жителей, 4 ранены

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 21:41
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу погибли 5 мирных жителей, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 июня россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Райгородке, 2 в Старом Караване и 1 в Константиновке.

Еще 4 человека сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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