Донетчина: от обстрелов РФ погибли еще 5 мирных жителей, 4 ранены

В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу погибли 5 мирных жителей, еще 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 июня россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Райгородке, 2 в Старом Караване и 1 в Константиновке.

Еще 4 человека сегодня получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.