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Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях України

Денис КарловськийП'ятниця, 24 червня 2022, 22:29
Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях України
мапа: alerts.in.ua

Увечері сигнал повітряної тривоги оголосили в усіх областях України, крім Херсонщини й Криму.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Спершу близько 20:15 повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській. 

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Згодом близько 21:20 тривогу оголосили в Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській і Вінницькій областях, а також у Києві.

О 22:20 повітряну тривогу оголосили в усіх західних областях України.

Близько 23:00 сигнал повітряної тривоги скасували.

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Теми: війнаобстріл
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