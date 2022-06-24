Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях України
П'ятниця, 24 червня 2022, 22:29
Увечері сигнал повітряної тривоги оголосили в усіх областях України, крім Херсонщини й Криму.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Спершу близько 20:15 повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській.
Згодом близько 21:20 тривогу оголосили в Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській і Вінницькій областях, а також у Києві.
О 22:20 повітряну тривогу оголосили в усіх західних областях України.
Близько 23:00 сигнал повітряної тривоги скасували.