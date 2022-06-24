Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины
Пятница, 24 июня 2022, 22:29
Вечером сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех областях Украины, кроме Херсонщины и Крыма.
Источник: alerts.in.ua
Детали: Сначала около 20:15 воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской.
Впоследствии около 21.20 тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.
В 22.20 воздушную тревогу объявили во всех западных областях Украины.
Около 23 часов сигнал воздушной тревоги отменили.