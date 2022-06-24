Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины

Денис КарловскийПятница, 24 июня 2022, 22:29
Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины
карта: alerts.in.ua

Вечером сигнал воздушной тревоги был объявлен во всех областях Украины, кроме Херсонщины и Крыма.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Сначала около 20:15 воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской.

Реклама:

Впоследствии около 21.20 тревогу объявили в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Винницкой областях, а также в Киеве.

В 22.20 воздушную тревогу объявили во всех западных областях Украины.

Около 23 часов сигнал воздушной тревоги отменили.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: