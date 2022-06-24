Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о "покорении Эвереста" ЕС: Мы преодолели 7 тысяч метров

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 23:15
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "С утра до этого момента на телевидении, радио, в интернете идет диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет.

И я по итогам этого дня хочу сказать следующее – а давайте хоть немного порадуемся, тихо, скромно, в душе, но порадуемся за себя, свое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения.

Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине, как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7000 метров?".

Детали: Зеленский призвал говорить не "Украине предоставили статус кандидата в ЕС", а "Украина получила статус кандидата в ЕС".

"Сегодня мы акцентируем внимание на 7 требованиях ЕС. Да, это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом – не для хвастовства, а для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров, поэтому не останавливаемся, возьмем свой Эверест", - подчеркнул президент.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В четверг лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Читайте также: Что ждет Украину после решения о статусе кандидата и когда реально вступить в ЕС

Темы: ЗеленскийЕС
Главное сегодня

Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины

Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении

Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

видео, фотоВ Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

видеоУкраинцы за 3 дня скинули Притуле деньги на 4 "Байрактора" для ВСУ

Верховный суд США отменил решение 50-летней давности, которое давало право на аборты

Все новости...
Зеленский
В Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия
Зеленский обратился к участникам музыкального фестиваля Glastonbury
Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка
Последние новости
11:21
"Путин "услышал Донбасс" и ввел войска. Теперь Донецк бомбят каждый день" – Руденко
11:19
В Херсоне оккупанты сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа сдать паспорт
11:15
Украинцы и поляки проведут общий прайд в Варшаве
10:48
обновлено от 06:21Россияне выпустили 20 ракет из Беларуси по Десне, есть разрушение – ОК "Север"
10:46
Санду рассказала о планах приехать в Киев
10:43
Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов
10:38
Оккупанты уже убили 339 детей в Украине
10:25
Семью, пострадавшую от ракетного удара в Краматорске, эвакуировали в США
10:12
Регионы: три области подверглись массированному ракетному удару
10:07
ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета
Все новости...