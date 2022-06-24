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Зеленский о "покорении Эвереста" ЕС: Мы преодолели 7 тысяч метров

Катерина ТищенкоПятница, 24 июня 2022, 23:15
Зеленский о покорении Эвереста ЕС: Мы преодолели 7 тысяч метров
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "С утра до этого момента на телевидении, радио, в интернете идет диалог о том, что это означает, какие условия Украине предстоит выполнить, как тяжело это будет сделать и сколько лет это займет.

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И я по итогам этого дня хочу сказать следующее – а давайте хоть немного порадуемся, тихо, скромно, в душе, но порадуемся за себя, свое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения.

Представьте, что мы покоряем Эверест. Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине, как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7000 метров?".

Детали: Зеленский призвал говорить не "Украине предоставили статус кандидата в ЕС", а "Украина получила статус кандидата в ЕС".

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"Сегодня мы акцентируем внимание на 7 требованиях ЕС. Да, это правда. Но разве это пугает нас? Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни. Давайте не забудем об этом – не для хвастовства, а для веры в то, что мы точно преодолеем этот путь. Мы одолели 7 тысяч метров, поэтому не останавливаемся, возьмем свой Эверест", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: В четверг лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Читайте также: Что ждет Украину после решения о статусе кандидата и когда реально вступить в ЕС

Темы: ЗеленскийЕС
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