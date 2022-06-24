У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні

Суд у Мінську засудив до трьох років обмеження волі редактора "Вікіпедії" Марка Бернштейна, якого звинувачують у "грубому порушенні порядку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zerkalo.io.

Зазначається, що чоловіка звільнили в залі суду. Він підтвердив, що перебуває на волі та "здоровий фізично і психічно".

Марк Бернштейн – відомий активіст і популяризатор вільної "Вікіпедії", який входить до топ-50 редакторів російськомовної "Вікіпедії", автор понад 200 тисяч правок та низки статей, зокрема про Голокост та історію СРСР.

Бернштейна затримали 11 березня. Повідомлення про арешт у своєму каналі силовики супроводжували підписом: "Ця людина розповсюджує фейкові антиросійські матеріали". Йому дали 15 діб нібито за непокору.

За день до цього один із російських пропагандистських Telegram-каналів опублікував особисті дані Бернштейна та звинуватив його у порушенні нового російського "закону про фейки" через внесення правок до статей "Вікіпедії" про напад Росії на Україну.

Згодом Бернштейну висунули звинувачення за частиною 1 статті 342 Кримінального кодексу Білорусі ("організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них").

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Правозахисні організації визнали активіста політв'язнем. На "Вікіпедії" також з'явилася присвячена білоруському редактору стаття, яку переклали 13 мовами.