В Беларуси осудили редактора "Википедии" из-за правок к статье о войне РФ в Украине

Суд в Минске приговорил к трем годам ограничения свободы редактора "Википедии" Марка Бернштейна, обвиняемого в "грубом нарушении порядка".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zerkalo.io.

Отмечается, что мужчину освободили в зале суда. Он подтвердил, что находится на свободе и "здоров физически и психически".

Марк Бернштейн – известный активист и популяризатор свободной "Википедии", входящий в топ-50 редакторов русскоязычной "Википедии", автор более 200 тысяч правок и ряда статей, в частности о Холокосте и истории СССР.

Бернштейн был задержан 11 марта. Сообщения об аресте в своем канале силовики сопровождали подписью: "Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы". Ему дали 15 суток якобы за неповиновение.

Днем ранее один из российских пропагандистских Telegram-каналов опубликовал личные данные Бернштейна и обвинил его в нарушении нового российского "закона о фейках" из-за внесения правок в статьи "Википедии" о нападении России на Украину.

Впоследствии Бернштейну предъявили обвинения по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Беларуси ("организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них").

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Правозащитные организации признали активиста политзаключенным. На "Википедии" также появилась посвященная белорусскому редактору статья, переведенная на 13 языках.