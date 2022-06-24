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Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 23:44
Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вимоги Росії щодо перевірок кожного корабля, який виходить з українських портів, "позбавлені глузду".

Про це Блінкен заявив у п’ятницю в Берліні, відповідаючи на питання кореспондента CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Яке право, за якою логікою Росія наполягає на перевірці суверенних українських кораблів, які виходять із українських портів до інших країн? Це позбавлене глузду", – вважає він.

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На думку державного секретаря США, заяви Москви про необхідність перевірки українських кораблів "створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу".

"Тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу", – наголосив Блінкен.

Він також висловив підтримку роботі ООН, яка намагається знайти рішення щодо розблокування портів і вивезення українського продовольства.

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"ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно. Ми дуже підтримуємо ці зусилля", – сказав держсекретар.

Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Україні з розмінуванням узбережжя, щоб уможливити експорт врожаю морським шляхом. 

Водночас дані розвідки США свідчать, що російський флот отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси й Очакова, а також замінувати гирло Дніпра, щоб унеможливити морський експорт з України.

Нагадаємо, заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Теми: СШАРосіякораблі
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