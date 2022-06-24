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Блинкен о морской блокаде РФ: Какое Россия имеет право проверять украинские корабли?

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 23:44
Блинкен о морской блокаде РФ: Какое Россия имеет право проверять украинские корабли?
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что требования России относительно проверок каждого корабля, выходящего из украинских портов, "лишены смысла".

Об этом Блинкен заявил в пятницу в Берлине, отвечая на вопросы корреспондента CNN, сообщает "Европейская правда".

"Какое право, по какой логике Россия настаивает на проверке суверенных украинских кораблей, выходящих из украинских портов в другие страны? Это лишено смысла", - считает он.

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По мнению государственного секретаря США, заявления Москвы о необходимости проверки украинских кораблей "создают потенциальный риск меры российских кораблей для нападения на Одессу".

"Поэтому украинцы должны быть уверены, что, делая во что бы то ни стало для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется этим и не позволит зайти российским кораблям для нападения на Одессу", - подчеркнул Блинкен.

Он также выразил поддержку работе ООН, которая пытается найти решение о разблокировании портов и вывозе украинского продовольствия.

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"ООН и его генеральный секретарь очень настойчиво работают для того, чтобы достичь определенного решения, которое позволит создать путь для украинских кораблей из Одессы, а значит продовольствие и зерно. Мы очень поддерживаем эти усилия", - сказал госсекретарь.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия готова помочь Украине с разминированием побережья, чтобы сделать возможным экспорт урожая морским путем.

В то же время данные разведки США свидетельствуют, что российский флот получил приказ заминировать подходы к портам Одессы и Очакова, а также заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.

Напомним, замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Темы: СШАРосcиякорабли
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