Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні ЗСУ знищили "Гіацинт" та два російські Т-72

Анастасія КалатурСубота, 25 червня 2022, 01:35

 За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 та крупнокаліберну 152-міліметрову гармату "Гіацинт".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Як повідомляється, також знищені сім одиниць іншої броньованої техніки.

Дослівно: "На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні "Орлани—10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно.

Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.

Теми: війна
Головне сьогодні

Росіяни запустили близько 30 ракет по військових частинах та об’єктах Житомирщини

Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку

Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Усі новини...
війна
Захисники знищили російський штурмовик Су-25, 8 ББМ і склад боєприпасів ворога
Окупанти завдали удару шістьма ракетами по Львівщині, дві збиті – ОВА
Українці перевиконали план по "Байрактарах", ЗСУ зупинили наступ в напрямку Бахмута. 122 день війни
Останні новини
10:48
оновлено від 06:21Росіяни випустили 20 ракет з Білорусі по Десні, є руйнування – ОК "Північ"
10:46
Санду розповіла про плани приїхати в Київ
10:43
Кабмін виділив медикам майже 800 мільйонів
10:38
Окупанти вже вбили 339 дітей в Україні
10:25
Сім’ю, яка постраждала від ракетного удару у Краматорську, евакуювали до США
10:12
Регіони: три області зазнали масованого ракетного удару
10:07
ЗСУ вже знищили 34,7 тисячі окупантів, 217 літаків та 184 гелікоптери
09:59
В Осло після стрілянини біля гей-бару скасували прайд, поліція розслідує тероризм
09:48
Розвідка Британії розповіла про відсторонення командувачів військ РФ в Україні
09:44
Захисники знищили російський штурмовик Су-25, 8 ББМ і склад боєприпасів ворога
Усі новини...