На півдні ЗСУ знищили "Гіацинт" та два російські Т-72

За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 та крупнокаліберну 152-міліметрову гармату "Гіацинт".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Як повідомляється, також знищені сім одиниць іншої броньованої техніки.

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Дослівно: "На Миколаївщині ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні "Орлани—10". Ще одна "пташка-розвідниця" заземлена безповоротно.

Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.