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На юге ВСУ уничтожили "Гиацинт" и два российских Т-72

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 01:35

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Как сообщается, также уничтожены семь единиц другой бронированной техники.

Дословно: "На Николаевщине враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно.

Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки".

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