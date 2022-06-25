На юге ВСУ уничтожили "Гиацинт" и два российских Т-72

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Как сообщается, также уничтожены семь единиц другой бронированной техники.

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Дословно: "На Николаевщине враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно.

Нашими штурмовиками нанесен авиационный удар по скоплению противника в районе Снигиревки, а вертолетами – в районе Александровки".