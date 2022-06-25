Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли з РСЗВ кілька громад, без жертв
Субота, 25 червня 2022, 02:15
За добу росіяни обстріляли Широківську, Гречаноподівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, без постраждалих.
Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
Деталі: Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.
На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.
За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.
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