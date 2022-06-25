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Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли з РСЗВ кілька громад, без жертв

Субота, 25 червня 2022, 02:15

За добу росіяни обстріляли Широківську,  Гречаноподівську та  Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, без постраждалих.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі:  Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.

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На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків.  Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.

За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.

Теми: Дніпропетровська область
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