Дніпропетровщина: Росіяни обстріляли з РСЗВ кілька громад, без жертв

За добу росіяни обстріляли Широківську, Гречаноподівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, без постраждалих.

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Як зазначається, Широківську та Гречаноподівську громади росіяни обстріляли з РСЗВ.

На околиці села Шестерня частково зруйновано один із будинків. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач у Великій Костромі.

За словами Вілкула, також росіяни о 9 вечора обстріляли Зеленодольськ.