Днепропетровщина: Россияне обстреляли с РСЗО несколько громад, без жертв
Суббота, 25 июня 2022, 02:15
За сутки россияне обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, без пострадавших.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Детали: Как отмечается, Широковскую и Гречаноподовскую громады россияне обстреляли из РСЗО.
На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Большой Костроме.
По словам Вилкула, также россияне в 9 вечера обстреляли Зеленодольск.
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