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Днепропетровщина: Россияне обстреляли с РСЗО несколько громад, без жертв

Суббота, 25 июня 2022, 02:15

За сутки россияне обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, без пострадавших.

Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Как отмечается, Широковскую и Гречаноподовскую громады россияне обстреляли из РСЗО.

На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Большой Костроме.

По словам Вилкула, также россияне в 9 вечера обстреляли Зеленодольск.

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Темы: Днепропетровская область
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