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Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

Анастасія КалатурСубота, 25 червня 2022, 02:59
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден  розкритикував рішення Верховного суду, що скасовує конституційне право на аборт, і закликав Конгрес закріпити це право на федеральному рівні.

Джерело: Байден, якого цитує ABC News

Деталі: За словами Байдена, це сумний день для країни.

Байден сказав, що, на його думку, рішення у справі "Роу проти Уейда"  було правильним, і назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою", яке не повинно бути остаточним. За його словами, це рішення перевернуло ваги правосуддя і позбавило жінок фундаментальних прав у США.

Передісторія:

  • 24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт - рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року.
  • Суд зазначив, що "Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам".
  • Це може призвести  до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.
  • За кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.

Теми: США
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