Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

Президент США Джо Байден розкритикував рішення Верховного суду, що скасовує конституційне право на аборт, і закликав Конгрес закріпити це право на федеральному рівні.

Джерело: Байден, якого цитує ABC News

Деталі: За словами Байдена, це сумний день для країни.

Байден сказав, що, на його думку, рішення у справі "Роу проти Уейда" було правильним, і назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою", яке не повинно бути остаточним. За його словами, це рішення перевернуло ваги правосуддя і позбавило жінок фундаментальних прав у США.

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