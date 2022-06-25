Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США

Президент США Джо Байден розкритикував рішення Верховного суду, що скасовує конституційне право на аборт, і закликав Конгрес закріпити це право на федеральному рівні.

Джерело: Байден, якого цитує ABC News

Деталі: За словами Байдена, це сумний день для країни.

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Байден сказав, що, на його думку, рішення у справі "Роу проти Уейда" було правильним, і назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою", яке не повинно бути остаточним. За його словами, це рішення перевернуло ваги правосуддя і позбавило жінок фундаментальних прав у США.

Передісторія:

24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт - рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року.

Суд зазначив, що "Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам".

Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.

За кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.