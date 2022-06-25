Байден назвав "трагічною помилкою" скасування права на аборти в США
Субота, 25 червня 2022, 02:59
Президент США Джо Байден розкритикував рішення Верховного суду, що скасовує конституційне право на аборт, і закликав Конгрес закріпити це право на федеральному рівні.
Джерело: Байден, якого цитує ABC News
Деталі: За словами Байдена, це сумний день для країни.
Байден сказав, що, на його думку, рішення у справі "Роу проти Уейда" було правильним, і назвав рішення Верховного суду "трагічною помилкою", яке не повинно бути остаточним. За його словами, це рішення перевернуло ваги правосуддя і позбавило жінок фундаментальних прав у США.
Передісторія:
- 24 червня Верховний суд США скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт - рішення у справі "Роу проти Уейда" 1973 року.
- Суд зазначив, що "Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам".
- Це може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.
- За кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.