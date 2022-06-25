Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда, отменяющее конституционное право на аборт, и призвал Конгресс закрепить это право на федеральном уровне.

Источник: Байден, которого цитирует ABC News

Детали: По словам Байдена, это печальный день для страны.

Байден сказал, что, по его мнению, решение по делу "Роу против Уэйда" было правильным, и назвал решение Верховного суда "трагической ошибкой", которое не должно быть окончательным. По его словам, это решение перевернуло весы правосудия и лишило женщин фундаментальных прав в США.

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