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Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 02:59
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден раскритиковал решение Верховного суда, отменяющее конституционное право на аборт, и призвал Конгресс закрепить это право на федеральном уровне.

Источник: Байден, которого цитирует ABC News

Детали: По словам Байдена, это печальный день для страны.

Байден сказал, что, по его мнению, решение по делу "Роу против Уэйда" было правильным, и назвал решение Верховного суда "трагической ошибкой", которое не должно быть окончательным. По его словам, это решение перевернуло весы правосудия и лишило женщин фундаментальных прав в США.

Предыстория:

  • 24 июня Верховный суд США отменил решение, которое давало женщинам конституционное право на аборт – решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года.
  • Суд отметил, что "Конституция не дает права на аборт. Право регулирования абортов возвращается народу и его избранным представителям".
  • Это может привести к фактическому запрету абортов в консервативно настроенных штатах Юга и Среднего Запада США.
  • Через несколько минут после этого решения генпрокурор штата Миссури подписал закон о запрете абортов.

Темы: США
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