У гей-барі в Осло відбулася стрілянина, є загиблі

Двоє людей загинули і 14 отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі в столиці Норвегії Осло.

Джерело: tv2, Reuters, NRK

Деталі: Стрілянина відбулася в London pub, популярному гей-барі у центрі міста.

Журналіст NRK Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік із сумкою, узяв пістолет і почав стріляти".

Вісім людей у ​​лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шестеро отримали легкі поранення та отримують допомогу в відділенні невідкладної допомоги.

Підозрюваного затримали незабаром біля місця події, мотив його наразі незрозумілий.

Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.

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