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У гей-барі в Осло відбулася стрілянина, є загиблі

Анастасія КалатурСубота, 25 червня 2022, 04:15
ФОТО: TV 2

Двоє людей загинули і 14 отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі в столиці Норвегії Осло.

Джерело: tv2, ReutersNRK 

Деталі: Стрілянина відбулася в London pub, популярному гей-барі у центрі міста.

Журналіст NRK Олав Реннеберг  став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік із сумкою,   узяв пістолет і почав стріляти".

Вісім людей у ​​лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шестеро отримали легкі поранення та отримують допомогу в відділенні невідкладної допомоги.

Підозрюваного затримали незабаром біля місця події, мотив його наразі незрозумілий.

Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.

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У суботу в Осло відбудеться Прайд-парад.

Теми: Норвегія
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