У гей-барі в Осло відбулася стрілянина, є загиблі
Субота, 25 червня 2022, 04:15
Двоє людей загинули і 14 отримали поранення в результаті стрілянини в нічному клубі в столиці Норвегії Осло.
Деталі: Стрілянина відбулася в London pub, популярному гей-барі у центрі міста.
Журналіст NRK Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік із сумкою, узяв пістолет і почав стріляти".
Вісім людей у лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шестеро отримали легкі поранення та отримують допомогу в відділенні невідкладної допомоги.
Підозрюваного затримали незабаром біля місця події, мотив його наразі незрозумілий.
Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.
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