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В гей-баре в Осло произошла стрельба, есть погибшие

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 04:15
ФОТО: TV 2

Два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.

Источник: tv2, ReutersNRK 

Детали: Стрельба состоялась в London pub, популярном гей-баре в центре города.

Журналист NRK Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи.

Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен.

Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.

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В субботу в Осло состоится Прайд-парад.

Темы: Норвегия
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