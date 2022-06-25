В гей-баре в Осло произошла стрельба, есть погибшие
Суббота, 25 июня 2022, 04:15
Два человека погибли и 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло.
Детали: Стрельба состоялась в London pub, популярном гей-баре в центре города.
Журналист NRK Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".
Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи.
Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен.
Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.
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