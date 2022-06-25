ВООЗ: У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
Субота, 25 червня 2022, 05:00
У 33 країнах світу зафіксували 920 імовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей.
Джерело: Reuters з посиланням на дані ВООЗ
Деталі: Це на 270 випадків більше, ніж було у травні.
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На Європу припадає половина ймовірних випадків, зокрема 267 - з Британії. Ще третина ймовірних випадків припадає на США.
З 422 випадків, щодо яких доступна інформація про стать та вік, майже половина припадає на хлопчиків, здебільшого менше 6 років.
45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки, і було 18 загиблих, більшість з них - в Америці.
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Нагадаємо:
- Про спалах вперше повідомили у квітні у Великій Британії, і з того часу він охопив десятки інших країн.
- Хвороба протікає клінічно більш важко для пацієнта та частіше викликає розвиток гострої печінкової недостатності.