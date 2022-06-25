ВООЗ: У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей

У 33 країнах світу зафіксували 920 імовірних випадків гострого гепатиту невідомого походження в дітей.

Джерело: Reuters з посиланням на дані ВООЗ

Деталі: Це на 270 випадків більше, ніж було у травні.

На Європу припадає половина ймовірних випадків, зокрема 267 - з Британії. Ще третина ймовірних випадків припадає на США.

З 422 випадків, щодо яких доступна інформація про стать та вік, майже половина припадає на хлопчиків, здебільшого менше 6 років.

45 дітям з гострим гепатитом знадобилася пересадка печінки, і було 18 загиблих, більшість з них - в Америці.

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