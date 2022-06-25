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ВОЗ: В мире обнаружили более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 05:00
ВОЗ: В мире обнаружили более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
ФОТО: GETTY

В 33 странах мира зафиксировали 920 возможных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей.

Источник: Reuters со ссылкой на данные ВОЗ

Детали: Это на 270 случаев больше, чем было в мае.

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На Европу приходится половина возможных случаев, в том числе 267 - из Британии. Еще треть возможных случаев приходится на США.

Из 422 случаев, относительно которых доступна информация о поле и возрасте, почти половина приходится на мальчиков, в основном меньше 6 лет.

45 детям с острым гепатитом понадобилась пересадка печени, и было 18 погибших, большинство из них – в Америке.

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Напомним:

  • О вспышке впервые сообщили в апреле в Великобритании, и с тех пор она охватила десятки других стран.
  • Болезнь протекает клинически более тяжело для пациента и чаще вызывает развитие острой печеночной недостаточности.

Темы: ВОЗ
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