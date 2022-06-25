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США і ще чотири країни створили союз для протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Анастасія КалатурСубота, 25 червня 2022, 05:48
ФОТО: GETTY

США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Японія створили неформальну групу Partners in the Blue Pacific,   щоб допомогти тихоокеанським острівним державам.

Джерело: Білий дім, Reuters, американський чиновник в FT

Деталі: FT пише, що ця схема знаменує   посилені зусилля для протидії китайським ініціативам, адже таким чином ці країни хочуть збільшити свою присутність у регіоні, де Китай прагне зміцнити економічні та військові  зв'язки з тихоокеанськими острівними державами, яким потрібні іноземних інвестицій.

Ця схема має на меті допомогти малим острівним державам, таким як Фіджі, Палау, Самоа та Маршаллові Острови, у вирішенні проблем від зміни клімату до незаконного вилову риби. США також поставлятимуть до цих країн більше вакцин від Covid-19. Також ініціатива включатиме домовленість про направлення молодих лідерів з регіону на освітні курси в США.

Повідомляється, що інші країни, включаючи Південну Корею, Канаду та Німеччину, також виявили інтерес до ініціативи. Франція приєдналася до переговорів у Вашингтоні, але поки вирішила відкласти участь у схемі. Зазначається, що  Париж хотів би провести більше консультацій.

Нагадаємо: У квітні  Китай підписав   із Соломоновими Островами пакт про безпеку, що дозволяє Китаю розміщати на островах війська та судна. Пакт викликав занепокоєння, що Китай може побудувати військово-морську базу в районі, який ближче до Канберри та Гаваїв, ніж Пекін.

Теми: КитайСША
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