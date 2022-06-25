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США и еще четыре страны создали союз для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе

Анастасия КалатурСуббота, 25 июня 2022, 05:48
США и еще четыре страны создали союз для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе
ФОТО: GETTY

США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Япония создали неформальную группу Partners in the Blue Pacific, чтобы помочь тихоокеанским островным государствам.

Источник: Белый дом, Reuters, американский чиновник в FT

Детали: FT пишет, что эта схема знаменует усиленные усилия для противодействия китайским инициативам, ведь таким образом эти страны хотят увеличить свое присутствие в регионе, где Китай стремится укрепить экономические и военные связи с тихоокеанскими островными государствами, которым нужны иностранные инвестиции.

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Эта схема направлена ​​на помощь малым островным государствам, таким как Фиджи, Палау, Самоа и Маршалловы Острова, в решении проблем от изменения климата до незаконного лова рыбы. США также будут поставлять в эти страны больше вакцин от Covid-19. Также инициатива будет включать договоренность о направлении молодых лидеров из региона на образовательные курсы в США.

Сообщается, что другие страны, включая Южную Корею, Канаду и Германию также проявили интерес к инициативе. Франция присоединилась к переговорам в Вашингтоне, но решила отложить участие в схеме. Отмечается, что Париж хотел бы провести больше консультаций.

Напомним: В апреле Китай подписал с Соломоновыми Островами пакт о безопасности, позволяющий Китаю размещать на островах войска и суда. Пакт вызвал обеспокоенность, что Китай может построить военно-морскую базу в районе, который ближе к Канберре и Гавайям, чем Пекин.

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Темы: КитайСША
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