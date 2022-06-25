Росіяни запустили близько 30 ракет по військових частинах та об’єктах Житомирщини

Вранці 25 червня окупанти вдарили близько 30 ракетами по Житомирській області, один військовий загинув.

Джерело: Сухомлин у відеозверненні, глава Житомирської ВА Віталій Бунечко

Пряма мова Сухомлина: "По Житомиру нічого не прилетіло. Були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира.

Ракети запущені з літаків, вони зайшли з Білорусі. Сумарно 24 ракети запустили по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира.

Я не можу коментувати, де, що, як, є чи немає жертв. Це справа нашої військової адміністрації. У Житомирі все спокійно.

Лукашенко "петляє" перед Путіним, перед своєю армією, перед Заходом, але сьогодні ми побачили, що Білорусь так само бере участь у війні, як і РФ".

Деталі: Сухомлин повідомив, що навколо Житомира та області будують укріплення.

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Пряма мова Бунечка: "Починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині!

По території області було випущено близько 30 ракет.

Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури".

Більше деталей: За словами Бунечка, один військовий загинув, один отримав поранення.