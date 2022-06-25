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Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 08:52

Утром 25 июня оккупанты ударили около 30 ракетами по Житомирской области, один военный погиб.

Источник: Сухомлин в видеообращении, глава Житомирской ВА Виталий Бунечко

Прямая речь Сухомлина: По Житомиру ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира.

Ракеты запущены с самолетов, они вошли из Беларуси.

Суммарно 24 ракеты запустили по военным частям и объектам вокруг Житомира.

Я не могу комментировать, где, как, есть или нет жертв. Это дело нашей военной администрации. В Житомире все спокойно.

Лукашенко "петляет" перед Путиным, перед своей армией, перед Западом, но сегодня мы увидели, что Беларусь тоже принимает участие в войне, как и РФ".

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Детали: Сухомлин сообщил, что вокруг Житомира и области строится укрепление.

Прямая речь Бунечка: "Начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине!

По территории области было выпущено около 30 ракет.

Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры".

Больше деталей: По словам Бунечко, один военный погиб, один получил ранения.

Темы: Житомирская областьобстрелвойнаРосcия
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