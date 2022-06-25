Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины
Утром 25 июня оккупанты ударили около 30 ракетами по Житомирской области, один военный погиб.
Источник: Сухомлин в видеообращении, глава Житомирской ВА Виталий Бунечко
Прямая речь Сухомлина: По Житомиру ничего не прилетело. Были обстреляны военные объекты вокруг Житомира.
Ракеты запущены с самолетов, они вошли из Беларуси.
Суммарно 24 ракеты запустили по военным частям и объектам вокруг Житомира.
Я не могу комментировать, где, как, есть или нет жертв. Это дело нашей военной администрации. В Житомире все спокойно.
Лукашенко "петляет" перед Путиным, перед своей армией, перед Западом, но сегодня мы увидели, что Беларусь тоже принимает участие в войне, как и РФ".
Детали: Сухомлин сообщил, что вокруг Житомира и области строится укрепление.
Прямая речь Бунечка: "Начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине!
По территории области было выпущено около 30 ракет.
Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры".
Больше деталей: По словам Бунечко, один военный погиб, один получил ранения.