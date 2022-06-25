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Захисники знищили російський штурмовик Су-25, 8 ББМ і склад боєприпасів ворога

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 09:44
Захисники знищили російський штурмовик Су-25, 8 ББМ і склад боєприпасів ворога
Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

24 червня українська протиповітряна оборона збила російський штурмовик Су-25, а ударна авіація на Харківщині знищила 8 бойових машин піхоти та живу силу ворога, а на південних рубежах – склад боєприпасів окупантів.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних Сил ЗСУ: "24 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали кількох авіаударів на Ізюмському напрямку – знищили 8 бойових машин піхоти, живу силу ворога. А на південних рубежах ударна авіація Повітряних Сил уразила черговий склад боєприпасів російських окупантів.

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Протиповітряна оборона Десантно-штурмових військ 24 червня відмінусовує ще один російський штурмовик Су-25".

Деталі: Повідомляється, що 24 червня росіяни завдавали ракетних ударів по території України – авіацію вороги здебільшого застосовували дистанційно, без входження в зону ураження української ППО.

Також окупанти вели повітряну розвідку за допомогою БпЛА різних типів по всій лінії фронту, а також і всередині країни. Один російський БпЛА оперативно-тактичного рівня 24 червня збив зенітно-ракетний підрозділ Повітряних Сил на Київщині.

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Теми: Українавійнаавіа
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