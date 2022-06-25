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Защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, 8 ББМ и склад боеприпасов врага

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 09:44
Защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, 8 ББМ и склад боеприпасов врага
Фото с Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

24 июня украинская противовоздушная оборона сбила российский штурмовик Су-25, а ударная авиация в Харьковской области уничтожила 8 боевых машин пехоты и живую силу врага, а на южных рубежах – склад боеприпасов оккупантов.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование Воздушных Сил ВСУ: "24 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении – уничтожили 8 боевых машин пехоты, живую силу врага. На южных рубежах ударная авиация Воздушных Сил поразила очередной склад боеприпасов российских оккупантов.

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Противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня отминусовала еще один российский штурмовик Су-25".

Детали: Сообщается, что 24 июня россияне наносили ракетные удары по территории Украины – авиацию враги в основном применяли дистанционно, без вхождения в зону поражения украинской ПВО.

Также оккупанты вели воздушную разведку с помощью БПЛА разных типов по всей линии фронта, а также и внутри страны. Один российский БПЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбило зенитно-ракетное подразделение Воздушных Сил в Киевской области.

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Темы: Украинавойнаавиа
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